Вторник, 26 Декабря 2023 11:31

АрмИнфо. У здания столичной мэрии с утра проходит акция протеста, инициированная партией <Мать Армения>. Последние выступают против проекта закона о повышении тарифов на парковку в Ереване на <красных линиях>.

Участники акции призывают политические силы, не входящие в коалицию с правящей партией <Гражданский договор>, не участвовать в сегодняшнем заседании Совета старейшин, чтобы не обеспечить кворум для принятия вышеуказанного проекта.

Акция проходит под лозунгом <Нет грабежу>. По мнению активистов, в случае если тарифы на парковку повысятся, это будет иметь мультипликативный эффект и повлечет за собой удорожание транспортных услуг, тарифов на стоянку и т.д.

<Оппозиция сегодня должна сделать все, чтобы эти грабители убрали руки из карманов наших горожан. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить Ереван и Армению от протурецких властей>, - отметили они.

Однако стоит отметить, что, невзирая на призывы партии <Мать Армения> с легкой руки партии <Общественный голос> кворум был обеспечен, и заседание Совета старейшин проходит согласно установленному порядку.

При этом, по словам активистов акции протеста, <Общественный голос > был заранее осведомлен о проведении акции и призыве о неучастии в заседании во избежание принятия данного законопроекта.