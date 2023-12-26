Вторник, 26 Декабря 2023 11:30

АрмИнфо. Сегодня, 26 декабря в Самарканде стартует чемпионат мира по быстрым шахматам.

Согласно сообщению Федерации шахмат РА, чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря.

В мужском чемпионате Армению представляют 9 шахматистов: Айк Мартиросян, Тигран Петросян, Шант Саргсян, Роберт Оганесян, Мануэль Петросян, Самвел Тер-Саакян, Тигран Арутюнян, Мамикон Гарибян и Эмин Оганян.

На женском турнире от республики выступят 3 шахматистки:Элина Даниелян, Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян.

Чемпионат пройдет в 11 туров.