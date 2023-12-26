Вторник, 26 Декабря 2023 11:30

АрмИнфо. Миллиардер Рубен Варданян имел все возможности избежать бакинского плена, но, как сказал бы его сын: "Он человек слова, он сказал, что будет с народом до конца, и он так и сделал...". Об этом на своей странице в Фейсбук написал бывший пресс-секретарь Армии обороны Арцаха полковник Сенор Асратян.

Полковника запаса вспомнил свою встречу с Варданяном в Степанакерте весной текущего года.

"Кажется, это было весной 2023 году... Сидя с Рубеном Варданяном в степанакертском кафе "Россия", мы говорили о событиях, происходящих в Арцахе и вокруг него. В те дни он только что покинул пост государственного министра. Мы говорили о сложной военно- политической ситуации, сложившейся в республике, обменивались мнениями о путях выхода из ситуации и...

Тогда я поинтересовался у него, не беспокоит ли его то, что о нем часто вспоминают во вражеском лагере?

На, что получил ответ: "Меня больше беспокоит нынешняя атмосфера в Арцахе, когда люди заняты преступным бездействием, "очерняя" друг друга, вместо того, чтобы искать пути выхода из ситуации объединенными силами...", - вспоминает Асратян.

Полковник запаса далее рассказал, что после этих слов Варданяна напомнил ему, что уже предупреждал его, что он плохо знает народ Арцаха.

На что Варданян ответил: "А еще я говорил, что все люди на свете одинаковы, просто им не разъяснять надо, а их понять..."

"Сегодня мы не понимаем не только их, но и самих себя... Для меня, например, не было бы удивительно, если бы завтра какой-нибудь наемник попытался убить меня за 200 долларов... Я этого не боюсь, я боюсь того, кто готов пойти на заказное убийство за 200 долларов...", - далее процитировал Асратян ответ Варданяна во время этой беседы.

"27 сентября Рубен Варданян был арестован на незаконном блокпосту, установленном азербайджанцами возле моста Хакари, и доставлен в бакинскую тюрьму. Сейчас он находится в плену...

Миллиардер Рубен Варданян имел все возможности избежать плена, но, как сказал бы его сын: "Он человек слова, он сказал, что будет с народом до конца, и он так и сделал..."", - резюмировал полковник запаса.