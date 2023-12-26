Вторник, 26 Декабря 2023 10:42

АрмИнфо. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян и миланский <Интер> готовы к продлению контракта, который будет подписан в ближайшие дни. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По его словам, устное соглашение было достигнуто несколько недель назад, и теперь все готово к продлению. Михитарян подпишет контракт до июня 2025 года. <Никаких сомнений ни со стороны игрока, ни со стороны клуба нет. Прежнее соглашение Генриха Мхитаряна было рассчитано до лета 2024 года>, - напомнил инсайдер.

Напомним, что в текущем сезоне Серии А 34- летний экс-капитан сборной Армении забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 17 матчах чемпионата.