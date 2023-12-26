Вторник, 26 Декабря 2023 10:23

АрмИнфо. Евразийский экономический союз - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической, и, тем более, геополитической повестки. Об этом в ходе своего выступления на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, страны ЕАЭС продолжаютм воспринимать Союз именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках общего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции. ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями. "Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, это точно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения. В этом контексте, армянская сторона считает важным подписание Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года, в основу которого заложены концептуальные и приоритетные направления среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС. Армянская сторона приветствует подписание Соглашения о свободной торговле с Ираном. Подписание полноформатного Соглашения поспособствует укреплению торгово- экономических, логистических и транспортных связей с Ираном и позволит подвести прочную договорную основу под совместные планы", - отметил глава армянского правительства.

Вместе с тем, он подчеркнул, что внутри ЕАЭС накопился ряд нерешенных вопросов принципиального характера. "Считаю уместным отметить назревшую необходимость достижения принципиальных решений для согласования государствами-членами подходов, принципов и механизмов функционирования общих рынков энергоресурсов. В этом контексте мы готовы проявить гибкий подход для обеспечения баланса интересов государств-членов ЕАЭС по неурегулированным вопросам, с целью использования преимуществ и потенциала общих рынков энергоресурсов ЕАЭС. Считаю также необходимым расширение направлений сотрудничества в сфере повышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики. Другим фундаментально важным вопросом является внедрение цифровых технологий в практическую деятельность государственных бизнес-процессов с активным привлечением IT- сообществ наших стран. Указанная сфера приобретает особую актуальность, в частности, в свете прикладного применения искусственного интеллекта, который открывает новые возможности для более оперативного сбора и эффективного анализа данных экономической активности. Ответственное использование возможностей искусственного интеллекта может также служить дополнительным толчком для развития экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр РА напомнил, что отсутствие общей границы со странами Союза создает определенные трудности и экономические издержки для Армении. "Это вызов для Армении, но в тоже время - уникальная возможность для ЕАЭС. Если нам удастся через современные технологии обеспечить транспортную, транзитную и административную бесшовность, мы получим уникальную возможность для развития отношений ЕАЭС с заинтересованными третьими странами. Еще одним эффективным инструментом может стать введение современных систем цифровой прослеживаемости товаров и грузов, в том числе взаимное признание электронных подписей, что гарантирует реализацию <четырех свобод> без создания дополнительных препятствий, тем самым обеспечив техническую основу для эффективного сотрудничества в ЕАЭС. Важно, чтобы данные системы были современными, эффективными и устраняли имеющиеся барьеры, а не создавали новые", - подчеркнул глава правительства.

Никол Пашинян заметил, что в это непростое для всех время следует сосредоточить усилия, чтобы максимизировать эффекты ЕАЭС с учетом национальных приоритетов социально- экономического развития.

Отметим, что в ходе заседания были обсуждены различные вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС в различных сферах. Принято решение провести следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета в мае следующего года в Москве. Перед заседанием было подписано Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны. Документ подписали вице-премьеры стран-членов ЕАЭС (с армянской стороны - Мгер Григорян) и министр промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Аббас Али-Абади.