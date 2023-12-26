Вторник, 26 Декабря 2023 10:18

АрмИнфо. По положению на утро 26 декабря автодорога Степацминда-Ларс закрыта для движения всех видов транспортных средств. Об этом говорится в сообщении Спасательной службы МВД Армении.

Служба отмечает, что имеются закрытые и труднопроходимые дороги и на территории республики. В частности, закрыты трассы, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари. На перевале Варденяц и на дороге Алагяз-Артик бушуют метели, и по этой причине они также закрыты для движения автомобильного транспорта.

Повороты Цилкар-Спитак и трассы Цахкаовит- Цилкар, Горайк-"Зангер", Берд-Чамбарак труднопроходимы для всех видов транспорта. Повороты Спитака и Дилижана труднопроходимы для фур.

На дорогах Тигранашена, трассах Татев-Лцен, Гориса, Сисиана, Апарана и Талина, а также на дорогах, ведущих в город Джермук, Спитак, Степанаван и Ванадзор местами наблюдается гололедица.

В городе Чамбарак и селе Шинуайр бушует пурга.