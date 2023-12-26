Вторник, 26 Декабря 2023 10:17

АрмИнфо. Следующее заседание у нас юбилейное, пройдет в Москве. Мы с Николом Воваевичем (Пашиняном - ред.) такую инициативу внесли, президент России поддержал ее. Об этом 25 декабря в Санкт-Петербурге на заседании Высшего евразийского совета заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Как сказал Владимир Владимирович, мы ему благодарны за то, что следующее заседание у нас - юбилейное (к 10-летию подписания Договора о ЕАЭС. - прим.) - пройдет в Москве. Мы с Николом Воваевичем (премьер-министр Армении Никол Пашинян. - Прим.) такую инициативу внесли. Президент России поддержал ее. Все члены ЕАЭС согласились. В мае будущего года мы в России проведем очередной саммит глав государств нашего союза", - цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Во время своего выступления на саммите Александр Лукашенко назвал главным достижением в ЕАЭС стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство.

"Наше заседание в определенной степени знаковое. Завершается очередной этап развития Евразийского экономического союза. В будущем году мы отметим десятилетие (подписания Договора о ЕАЭС - прим.). Нам представлен обширный и обстоятельный доклад об итогах работы союза за истекший период. Мы можем не только оценить результаты, но и поговорить о путях совершенствования, необходимых решениях проблемных вопросов. Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками", - сказал белорусский лидер.

Он обратил внимание, что товарооборот союза с внешними партнерами за последние семь лет в абсолютных показателях увеличился более чем на $340 млрд, объемы взаимной торговли удвоились и составили порядка $85 млрд, а Беларуси с Россией в этом году будет где-то около $50 млрд взаимной торговли.

Белорусский лидер заявил, что в союзе сохраняется высокий уровень самообеспеченности сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия. Например, страны ЕАЭС удерживают второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений, третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции, четвертое - по добыче угля.

Александр Лукашенко напомнил, что в самом начале функционирования у ЕАЭС было отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по товарам продовольственной группы, которое в 2015 году сложилось в размере почти $13 млрд. "Сейчас благодаря слаженной работе в рамках союза устранили дисбаланс и вышли в плюс по продовольствию. Этой важнейший фактор. Людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира. Достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности, который, к примеру, по Беларуси составляет почти 100%. За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, курином яйце и в других продуктах", - сказал президент Беларуси.

"Поставьте нам, не жадничайте", - не без доли юмора заметил на это президент России Владимир Путин на это высказывание Лукашенко.

Вместе с тем, президент Беларуси подчеркнул, что в ЕАЭС не изолируются от внешнего мира. "Наше интеграционное объединение открыто для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с ведущими экономиками. Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось", - сказал он, добавив, что партнеры по ЕАЭС строят диалог на условиях равенства и уважения интересов.

"Важно, что наши страны живут не только настоящим. Мы четко понимаем цели интеграции в обозримом будущем. По инициативе российской стороны подготовлена декларация, определяющая задачи развития Евразийского экономического союза до 2030 года и контуры интеграции до 2045 года. В строгом духе экономического прагматизма обозначены конкретные, понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и общего финансового рынка, активное международное позиционирование ЕАЭС", - сказал глава белорусского государства.

По словам Александра Лукашенко, в развитие декларации необходимо выработать и дорожную карту реализации намеченного. Он также сообщил об акцентировании внимания на вопрос финансовой поддержки евразийских кооперационных проектов в промышленности за счет средств бюджета союза.

"Сопряжение наших инфраструктурных возможностей, реализация потенциала международных организаций и институтов развития могут и должны обеспечить решение задачи по формированию общеконтинентального транспортно-логистического и торгово- экономического пространства", - сказал глава государства.

По его словам, хороший пример такого объединения усилий - транспортный коридор "Север - Юг", который реализуется по инициативе президента России с участием Азербайджана и Ирана. "Это будет прорыв транспортный и логистики. Важно придать этому проекту динамику. Ни в коем случае нельзя его оставить на бумаге", - заметил белорусский лидер.

"В условиях формирования новой высококонкурентной геополитической среды итогом реализации всех планов хотелось бы видеть Евразийский экономический союз если не к 2030-му, то к 2045 году точно одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения", - заявил Лукашенко.

По его словам, главное сейчас не потерять темп и не останавливаться в сотрудничестве и развитии интеграции: "Надо двигаться в этом направлении. Чтобы мы были ведущей не только региональной, но и мировой экономической организацией. А будет экономика - к этому и политика придет, и военно-политическое сотрудничество, если будет что защищать. Оно тоже никуда не денется. У нас шанс. Самое главное - не остановиться".

В этом контексте Лукашенко подчеркнул актуальность дальнейшего движения государств - членов ЕАЭС в фарватере белорусской инициативы "интеграции интеграций", которая нашла отражение в утверждаемых на саммите в Санкт-Петербурге основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2024 год.

Лидеры стран ЕАЭС по итогам саммита приняли декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года. Дано поручение по разработке мер для реализации декларации. Главам государств было доложено об основных результатах функционирования ЕАЭС начиная с 2015 года, предложены варианты решения застарелых проблем.

Лидеры приняли также решение об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2024-2025 годы. В документе перечислены первоочередные направления для выхода в перспективе на траекторию ежегодного прироста ВВП союза темпами выше темпов развития мировой экономики.

Главы государств также обсудили основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2024 год. Им была представлена информация о ситуации по устранению барьеров и сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС.

Подписано решение об утверждении бюджета Евразийского экономического союза на 2024 год. Расходы бюджета существенно увеличены к уровню 2023 года.

Одно из решений саммита касается создания нового правового института в сфере таможенного регулирования - оператора электронной торговли, который будет обеспечивать логистику и таможенное оформление операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами посредством сети Интернет. Подписан соответствующий протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

В повестке саммита также был вопрос о Председателе и персональном составе Коллегии Евразийской экономической комиссии. В 2024 году председательство в Евразийской экономической комиссии переходит от Беларуси к Казахстану. И на последующие четыре года, то есть с 2024 по 2028 год, председателем Коллегии ЕЭК станет представитель Казахстана - Бакытжан Сагинтаев, который ранее работал на различных высоких постах в правительстве своей страны, а в последнее время является членом Коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК.

На полях саммита подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Исламской Республикой Иран с другой стороны. Оно позволит существенно повысить конкурентоспособность товаров государств - членов ЕАЭС и за счет этого нарастить экспорт в Иран. Документ в целом будет способствовать росту товарооборота, а также активизации кооперационного и инвестиционного сотрудничества.