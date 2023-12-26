Вторник, 26 Декабря 2023 09:51

АрмИнфо. 26 декабря температура воздуха в Армении повысится еще на 7-10 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды, представивший прогноз погоды на ближайшие пять дней.

Источник отмечает, что с 26 по 30 декабря в регионах республики прогнозируется погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 16-20 м/с. В Ширакской области 26 декабря днем температура воздуха составит +7, в Котайкской области - +8, в Гегаркуникской - +6. В Лорийской и Тавушской областях сегодня ожидается +12 и +14 соответственно. В Арагацотнской и Вайоц Дзорской областях воздух прогреется до +10, а в Араратской и Армавирской областях - до +12. В Сюникской области синоптики прогнозируют до +17 градусов.

Синоптики отмечают, что с 26 по 30 декабря в Ереване также ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице 26 декабря днем составит +9-+11, вечером - +3-+5, в ночь с 26 на 27 декабря - -1-+1.