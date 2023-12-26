Вторник, 26 Декабря 2023 09:50

АрмИнфо. С 1 января Россия передаёт председательские функции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Армении. Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета

В начале встречи, Путин поприветствовал министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран господина Аббаса Алиабади и назвал хорошим шагом вперед подписание соглашения о сотрудничестве и зоне свободной торговли между ЕАЭС и Республикой Иран.

"Мы, как я уже сказал, только что завершили заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, обменялись мнениями по важным аспектам деятельности нашего объединения, наметили стратегические перспективы углубления интеграционного сотрудничества. В частности, обсуждался вопрос о принятии декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года. Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания", - отметил российский лидер.

По сути, продолжил он, декларация - это новый документ программного характера, которым предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия.

Он также сообщил, что на встрече в узком составе подведены основные итоги деятельности Евразийского союза в ходе российского председательства, которое завершится 31 декабря. В этом ключе Путин добавил, что взаимодействие в рамках союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграционного строительства, даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией.

"С удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах - членах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил три процента, а по итогам года ожидается 3,5 процента. Прирост валового продукта, причём весьма значительный, имеется и в других государствах ЕАЭС. Насколько я знаю, за девять месяцев он составит в Армении более девяти процентов, это очень хороший показатель; в Казахстане - почти пять. В Киргизии - более четырёх процентов, а в Белоруссии, так же как и в России, - 3,5.

Промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 3,5 процента. Строительная отрасль выросла на 9,3 процента. Что немаловажно, количество безработных в целом по Евразийскому союзу сократилось на 14,2 процента, а в России безработица вообще находится на минимальном историческом уровне - менее трёх процентов, 2,9.

По имеющимся данным, за девять месяцев текущего года торговля между пятью нашими странами выросла на 8,9 процента. При этом улучшается её структура, увеличиваются поставки готовой высокотехнологичной продукции с одновременным снижением сырьевой составляющей", - продолжил российский лидер.

Он также назвал важным тот факт, что доля национальных валют во взаимных расчётах превысила 90 процентов.

Касаясь подписания договора с Ираном, Путин обратил внимание, что Исламская Республика Иран является одной из крупнейших экономик Евразийского региона, технологически развитым государством и ключевым звеном южного торгового пути между рынками ЕАЭС и странами Ближнего Востока и Южной Азии.

"Поэтому укрепление связей с этой страной принесёт очевидные выгоды как всем участникам нашего объединения, так и самой Исламской Республике Иран", - сказал президент России, добавив, что с подписанным 25 декабря соглашением тарифные льготы будут распространены на более чем 85 процентов товарной номенклатуры и свыше 90 процентов объёмов текущей торговли наших стран с Ираном.

Президент России также напомнил, что в настоящее время готовятся важные договорённости и с другими, обладающими большим экономическим потенциалом странами. "Речь идёт о преференциальном соглашении между ЕАЭС и Египтом - одним из наших ключевых партнёров в арабском мире и на Африканском континенте, с которым страны Евразийского союза связывают тесные отношения и интенсивные торгово- экономические контакты. Работа над проектом соглашения о свободной торговле с Египтом находится на весьма продвинутой стадии. И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выйти на его подписание.

Помимо этого Евразийская комиссия ведёт переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами и с Индонезией. Формирование зон свободной торговли с этими странами позволит ещё больше нарастить экспортный потенциал ЕАЭС, увеличить взаимные поставки на рынки дружественных государств и тем самым придаст дополнительный импульс развитию экономик союза, будет укрупнять и будет диверсифицировать наш общий рынок", - добавил Путин, отметив, что всё больше стран и международных организаций выражают заинтересованность в установлении взаимовыгодных контактов с "пятёркой".

Вместе с тем он констатировал, что реальную отдачу приносит и работа по сопряжению интеграционных процессов по линии ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь".

"Как мы уже не раз отмечали, в будущем году исполняется десять лет заключению основополагающего договора в ЕАЭС. И мы сейчас в узком составе договорились, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвящённый этому юбилею, в Москве.

Этот саммит откроет новое десятилетие тесной совместной работы по углублению интеграции, повышению благосостояния и качества жизни граждан наших стран. Чёткие ориентиры на этот счёт определены принимаемой сегодня долгосрочной декларацией о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045-го.

И ещё хотел добавить: к нашему заседанию подготовлены проекты решений об обновлении состава Коллегии ЕЭК и Суда ЕАЭС. Также хотел бы поприветствовать заступающего с 1 февраля 2024 года на пост главы Коллегии господина Сагинтаева - мы его очень хорошо знаем, - который уже работал членом ЕЭК и, уверен, энергично и без раскачки примется за свои новые обязанности. Он работал и в Администрации президента Казахстана и был премьер-министром Казахстана", - резюмировал Путин.