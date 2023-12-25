Понедельник, 25 Декабря 2023 20:34

АрмИнфо. "Ну, если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять". Об этом в беседе с журналистами сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, на уточнение, не потеряет ли интеграционный союз Армению.

"Но я не думаю, что армяне - глупые люди. Это же умные люди. Я уверен, что Армения никуда не денется. Что, она не видела, как в Афганистане падали люди, за шасси цеплялись? Помните, когда американцы уходили? Точно так используют Армению и свалят. Будет так, это их (американцев. - прим. ред.) политика. И армяне - умный народ, они понимают, что именно так и будет. Кто им там поможет? Франция пытается что-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции, им бы у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ. Они у себя разобраться не могут. Это армяне видят", - добавил Лукашенко, передает портал "Беларусь сегодня".

При этом он подчеркнул, в чем суть политики: "То, что публично происходит, - это одно. А то, что происходит за рамками публичности, - это совсем другое. Там происходят главные процессы. В силу тех процессов Армения обязательно будет с нами. Потому что здесь самое важное направление их развития".