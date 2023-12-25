Понедельник, 25 Декабря 2023 20:17

АрмИнфо. Планов по отдельным встречам на неформальном саммите СНГ во вторник нет, но на полях мероприятия в Санкт- Петербурге все лидеры смогут пообщаться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нет планов по отдельным двусторонним встречам. Но на полях саммита все смогут пообщаться", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности проведения двусторонней встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева и трехсторонней встречи Россия-Армения Азербайджан.

Напомним, что в Москве неоднократно выражали готовность организовать на своей площадке встречу на высоком и высшем уровне между Арменией и Азербайджаном. Однако, армянская сторона посчитала нецелесообразной встречаться на российской площадке, отмечая, что западная платформа более эффективна.