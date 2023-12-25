Понедельник, 25 Декабря 2023 20:03

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая в Санкт-Петербурге на вопросы журналистов, заявил, что не держит обиды на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и уверен, что эта страна останется привержена сотрудничеству с нынешними союзниками.

Главу государства спросили, нет ли обиды на то, что Никол Пашинян приехал в Санкт- Петербург на саммит ЕАЭС, но ранее не участвовал в саммите ОДКБ в Минске. "Вы что?! Это разные форматы. Я знал об этом. Я же тогда говорил, что он прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: "Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?"

Он говорит: "Ну, это другой формат - экономический. Мы обижены на военно- политический - ОДКБ, а это экономика". Поэтому я знал, что он прилетит в Питер. И в этом его поддержал тогда, поддерживаю и сейчас. Какая тут обида?!" - сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Глава Беларуси также назвал дурью утверждения Запада в лице верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, что Россия может напасть на НАТО.

"Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал", - сказал Александр Лукашенко, добавив, что сейчас не до новой войны.