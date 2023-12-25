Понедельник, 25 Декабря 2023 19:51

АрмИнфо. Вооруженные конфликты в разных уголках мира оказывают разрушительное воздействие на культурные и религиозные памятники, в том числе и в Нагорном Карабахе. Об этом замминистра иностранных дел Армении Ваге Геворгян заявил в ходе своего выступления на министерской встрече Форума древних цивилизаций в Тегеране.

По его убеждению, улучшение сбора данных, внедрение эффективных механизмов мониторинга и оценки, содействие сотрудничеству и обмену информацией, а также использование цифровых и спутниковых технологий и инновационных решений создают важный инструментарий для защиты культурного наследия и предотвращения культурного вандализма.

Он напомнил, что в Тиуанакской декларации, принятой 13 июля 2018 года, участники Форума осудили тот факт, что вооруженные конфликты стали серьезной угрозой целостности объектов всемирного наследия. Как указано в Багдадской декларации от 4 декабря 2022 года, продолжил армянский дипломат, государства-члены разделяют глубокую обеспокоенность по поводу разрушения, разграбления и присвоения культурных ценностей, в том числе религиозных объектов.

По его словам, Армения считает, что государства-члены Форума древних цивилизаций должны приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в рамках ведущих международных организаций, таких как ЮНЕСКО. Григорян указал на существующий неиспользованный потенциал популяризации общего богатства древних цивилизаций как культурного наследия человечества. В этом ключе дипломат подчеркнул, что Армения готова реализовать совместные инициативы с участниками форума в ЮНЕСКО и других многосторонних площадок.

"К сожалению, армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе в настоящее время подвергается перманентному разрушению, осквернению и присвоению. Применение силы Азербайджаном в сентябре 2023 года, приведшее к этнической чистке всего коренного населения Нагорного Карабаха, поставило под еще большую угрозу армянское культурное наследие.

Государственная политика преднамеренного уничтожения объектов культурного наследия и искажения идентичности является вызовом не только для Армении, но и для всего человечества. Серьезность ситуации требует, чтобы международное сообщество предприняло срочные усилия. В этой связи мы поддерживаем создание независимой экспертной миссии ЮНЕСКО в Нагорном Карабахе, чему Азербайджан до сих пор препятствует", - отметил дипломат.

В этом ключе Геворгян выразил надежду, что коллективными усилиями и непоколебимой преданностью ценностям гуманности, мира и сохранения культурного наследия удастся внести значительный вклад в сохранение находящегося под угрозой исчезновения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

"В заключение хотел бы подтвердить приверженность Армении к сотрудничеству со странами-партнерами Форума древних цивилизаций для совместного продвижения и защиты нашего всемирного наследия, которое является незаменимой ценностью для всего человечества, как уникальное выражение истории, самобытности и культурной памяти", - резюмировал армянский дипломат.

Отметим, что в Форуме древних цивилизаций участвуют делегации Армении, Боливии, Китая, Египта, Греции, Италии, Ирана, Ирака и Мексики.