Понедельник, 25 Декабря 2023 18:57

АрмИнфо. Баку и Тегеран определили "дорожную карту" для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране. Об этом в ходе пресс-конференции 25 декабря заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани.

"Даст Бог, в кратчайшие сроки мы станем свидетелями возобновления деятельности посольства Азербайджана", - сказал Канани, при этом не уточнив, о каких переговорах речь и чем завершился суд над атаковавшим посольство Азербайджана.

В свою очередь, посольства Ирана в Баку опубликовало сообщение, что 23 декабря генеральные прокуроры Ирана и Азербайджана в ходе онлайн-конференции обсудили "последние соглашения о двустороннем правовом сотрудничестве, включая разработку Меморандума о взаимопонимании между генеральными прокурорами Ирана и Азербайджана".

Напомним, что 27 января 2023 года гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом Калашникова напал на посольство Азербайджана. При этом, был убит начальник охраны посольства Орхан Аскеров, еще двое охранников были ранены. Баку расценил случившееся, как террористический акт, в Иране назвали произошедшее бытовым инцидентом. Сразу после этого весь состав посольства был эвакуирован в Азербайджан.