Понедельник, 25 Декабря 2023 18:14

АрмИнфо. Альтернативное общественно- политическое движение "Вместе" приветствует опубликованную 22 декабря на встрече президента и должностных лиц Республики Арцах новость, согласно которой, руководствуясь положениями указа президента Арцаха Самвел Шахраманян от 19 октября, президент Арцаха, государственный министр, члены правительства, судьи, парламент и остальные чиновники продолжают свою работу на общественных началах, то есть Постановление о роспуске Республики Арцах больше не существует.

В заявлении Движении отмечается, что с момента своего создания движение "Вместе", а также политические партии и неправительственные организации, входящие в его состав, с первых дней Арцахского движения боролись за реализацию права Арцаха на самоопределение, над правовой и политической моделью создания Республики Арцах узнаваемой и приемлемой на международной арене.

"Сегодня, в мрачные дни полной оккупации Арцаха и ухода армян со своей тысячелетней родины, более чем важно принять правильное юридическое и политическое решение, не отклоняться от международно признанного пути борьбы за самоопределение и независимость, игнорировать угрозы врага.

"Вместе" выражает солидарность с властями и насильственно перемещенным населением Республики Арцах. Констатируем, что решение о самоопределении Арцаха и независимости от Азербайджана, а в будущем воссоединении с Арменией является национальной задачей всего армянства. Поэтому мы все вместе должны продолжить нашу скоординированную деятельность на всех армянских и международных политико- правовых площадках для обеспечения возвращения арцахских армян на свою историческую родину и утверждения права на самоопределение", - отмечается далее в заявлении, и добавляется, что именно этим обусловлен новый указ президента Республики Арцах, отменяющий решение от 28 сентября 2023 года.

Ранее, советника президента Республики Арцах Владимир Григорян сообщил, что указ президента Арцаха Самвела Шахраманяна об упразднении Республики Арцах незаконен, и он не имеет под собой юридической силы. Добавим, что в правящей силе Армении, а также СМИ и телеграмм-каналы, аффилированные с властью довольно остро восприняли данное заявление Григоряна. Его обвинили в плоть в попытках торпедировать мирный процесс между Баку и Ереваном.