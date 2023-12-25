Понедельник, 25 Декабря 2023 17:52

АрмИнфо. Комиссия по телевидению и радио Армении ответила на заявление Посольства России в РА в связи с решением о приостановке вещания радио Sputnik Армения.

В данном заявлении российский дипкорпус выражает сожаление по поводу вердикта Регулятора, ограничивающим <безусловное право армянского слушателя получать информацию из источника по своему выбору>. Посольство также расценивает решение Комиссии как уступку <тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении>.

В связи с вышеупомянутым комментарием Посольства, Комиссия приняла решение предоставить дополнительные разъяснения по поводу своего решения.

В источнике говорится, что Комиссия решением от 20 декабря с.г. приостановила на 30 дней лицензию на вещание ЗАО <Радио Тоспа> (но не радио Sputnik Армения, которая не является субьектом регулятивных функций Комиссии и продолжает вещание на всех медиаплощадках Армении кроме публичного мультиплекса).

<Получив в 2017 году лицензию на вещание в ограниченном частотном ресурсе, <Радио Тоспа> тем самым обязалась неукоснительно соблюдать как законодательство Республики Армения, так и взятые на себя лицензионным соглашением обязательства. Однако содержание ретранслируемой <Радио Тоспа> программы <Пятница с Тиграном Кеосаяном> неоднократно и грубо нарушала как армянское законодательство, так и вступала в явное противоречие с упомянутыми в комментарии Посольства <традиционными, взаимоуважительными союзническими отношениями России и Армении.

Комиссия в рамках своих конституционных полномочий обеспечивала и обеспечивает <безусловное право армянского слушателя получать информацию из источника по своему выбору>. Однако наполненные <языком вражды>, угроз, дезинформации, едва закамуфлированных призывов к насилию монологи ведущего программы <Пятница с Тиграном Кеосаяном>, отсутствие в них элементарного уважения к стране-союзнику, его народу и руководству, даже при большом воображении трудно назвать <источником информации>. Особо огорчает тот факт, что подобное содержание транслирует российская государственная медиаорганизация>, - говорится в заявлении.

Комиссия с сожалением указала также на реакцию руководства радио Sputnik и МИА <Россия сегодня> на решение армянского регулятора. В источнике говорится, что вместо готовности со стороны последних идти путем конструктивного диалога во избежание в будущем подобных инцидентов, ответственные за редакционную политику Радио Sputnik лица ограничились некорректными высказываниями в адрес <союзнической Армении> и обвинениями армянских властей и регулятора в <подавлении свободы слова>.

Напомним, что 20 декабря Комиссия по телевидению и радио приняла решение о лишении радио "Спутник Армения" эфира на месяц. Регулятор отозвал на 30 дней лицензию у ретранслятора - радиостанции "Тоспа". Еще одним решением комиссия оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драм. Второе решение касается наложения штрафа за авторскую программу экс-депутата Армана Абовяна - Абовян Time. Здесь комиссия усмотрела утверждения, <распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках>.