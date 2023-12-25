Понедельник, 25 Декабря 2023 17:42

АрмИнфо. В Ереване подтвердили получение ответа от Баку по тексту мирного договора.

"Ереван получил предложения Баку вокруг текста мирного договора", - сообщила пресс- секретарь МИД Армении Ани Бадалян, в ответ на уточнение армянских СМИ.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о том, что очередной пакет предложений по мирному договору официальный Баку получил из Еревана в конце ноября этого года. "Пакет предложений, разработанный нами в течение месяца, был представлен Армении. Процесс продолжается. Я думаю, что встречи состоятся в 2024 году. Мы смотрим на этот вопрос реалистично и оптимистично. В то же время, когда говорим о мирном соглашении, мы должны понимать, что он не решит все на 100%", - заявил он.