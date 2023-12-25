Понедельник, 25 Декабря 2023 17:18

АрмИнфо. В НАТО весьма оптимистично настроены в отношении совместной декларации, подписанной премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в интервью Первому грузинскому каналу заявил спецпредставитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Мы считаем, что это очень хорошая новость. Мы поддерживаем нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы поддерживаем усилия ЕС и США в этом процессе, а также те, которые были предприняты Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе. Для нас действительно важно, чтобы стабильность в Кавказском регионе была сохранена не только благодаря работе, которую мы проводим в Грузии, но и благодаря стабильности, которую можно было бы установить в Армении и Азербайджане", - отметил Коломина.

Отвечая на вопрос, видит ли он заинтересованность Еревана в сближении с НАТО, чиновник отметил, что Армения очень четко решила изменить свою внешнюю политику и отойти на некоторое расстояние от Москвы.

"Это то, что мы поощряем. Армяне свободны принимать собственные решения, они решили это сделать, и я думаю, что они уже начинают сближаться с нами - просить о большем сотрудничестве, требовать большего политического диалога, требовать большего присутствия НАТО. Мы поддерживаем любые решения наших партнеров, которые, по нашему мнению, полезны для стабильности региона. Это очень важно для нас", - резюмировал Коломина.