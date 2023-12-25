Понедельник, 25 Декабря 2023 16:50

АрмИнфо. Самым большим достижением в сфере озеленения Еревана является программа по смене теряющих жизнеспособность деревьев зрелыми декоративными и ценными по своему функционалу деревьями. Об этом в ходе пресс-конференции 25 декабря заявил начальник ОНКО <Озеленение и защита окружающей среды> Армен Бегоян.

Он отметил, что перед стартом программы была проведена конференция с представителями научного сообщества, в результате чего было принято соответствующее решение, поскольку как выяснилось, что порядка 40-50% зеленого фонда Еревана потеряли жизнеспособность или на грани потери.

В общей сложности, за год было заменено порядка 1 тыс. деревьев, которые были привезены в основном из Италии и Нидерландов. По его словам, новые деревья по своему функционалу эффективнее способствуют очистке воздуха, накоплению пыли, снижению уровня шума и т.д. Бегоян заметил, что из-за рубежа были привезены не саженцы, а 10- летние зрелые деревья, поскольку экологическое состояние столицы не могло себе позволить такой роскоши, чтобы ожидать пока деревья начнут выполнять свои основные функции.

Кроме этого, как отметил глава ОНКО, ряд проспектов и улиц столицы пополнились деревьями тех же видов, что уже росли на этих участках, в частности проспект Баграмяна, Азатутюн, Маштоца, Исакова, улицы Раффи, Саят-Нова, Вазгена Саркисяна и др. Вместе с тем, в Ереване было посажено свыше 25 тыс. саженцев кустов и полумиллиона цветов.

В общей сложности по итогам года зеленые зоны Еревана увеличились на 20 гектаров, из коих 15 гектаров приходится только на военный пантеон Ераблур.