Понедельник, 25 Декабря 2023 16:07

АрмИнфо. В Первопрестольном Эчмиадзине выступили с разъяснениями в связи ситуацией вокруг настоятеля Татевского монастыря, Отца Микаэла Геворгяна.

Так, в заявлении пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, сообщается, что Святейший Отец, архимандрит Микаэл в настоящее время не может совершать Святую Литургию из-за проблем со здоровьем.

"Отец Микаэл как духовный служитель продолжает свое служение в Татевском монастыре. Мы призываем верующих молиться за здоровье Святейшего Отца", - говорится в заявлении ААЦ на Фейсбук.

В комментариях к данной публикации ряд последователи ААЦ назвали ложью утверждения, что Отец Микаел болен. Они также раскритиковали Первопрестольный Эчмиадзин и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго за решение отстранить от должности настоятеля Татевского монастыря.

Как стало известно АрмИнфо, ранее Отец Микаэл, пользующийся любовью верующих и которого именуют священником от Бога, был отстранен должности настоятеля Татевского монастыря. На его место назначили настоятеля монастыря Гандзасар Тер- Саака, а Отец Микаэл должен был остаться служить при монастыре простым священником. Но, как рассказывают верующие, Отцу Микаэлу после отстранения должности запретили проводить литургию, которую до этого он проводил 7 раз в течение дня. Есть также версия, что Отец Микаэл действительно болен и не хочет оставлять службу и ехать на лечение. Но, верующие не разделяют этой версии, отмечая, что десятки священнослужителей, имея проблемы со здоровьем, продолжают нести службу и проводить литургии, а Отца Микаэла лишили сегодня этой возможности, лишая его дела всей его жизни, то чем он жил и во имя чего жил.

В Фейсбуке развернулся флешмоб в поддержку Отца Микаэла.