Понедельник, 25 Декабря 2023 15:21

АрмИнфо. Министерству обороны Армении понадобилось 20 дней, чтобы дань ничего не говорящий ответ на письменный запрос. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения"), дашнакцакан Гегам Манукян.

"Министр обороны Сурен Папикян с трибуны парламента публично пообещал преподнести мне сюрприз 24 декабря. Я не знаю, что он собирался делать в тот день, но ответ, который я получил от Минобороны 22 декабря, вызывает не меньшее удивление", - отметил депутат.

В этом ключе Манукян сообщил, что еще 4 декабря отправил письменный запрос на имя Папикяна, чтобы узнать, как в ВС РА было воспринято заявление премьера Армении Никола Пашиняна на пресс-конференции 24 ноября 2023 года о том, что "сегодня мы избавились от 5-й колонны в армии".

Депутат проинформировал, что всего задал Папикяну шесть вопросов. "Чтобы ответить на эти вопросы Папикяну потребовалось двадцать дней, вместо предусмотренных законом 5 дней. В итоге я получил ответ в одно предложение: "У Министерства обороны Армении нет иных разъяснений, кроме тех, которые дал премьер-министр Республики Армения". Более чем странно молчать двадцать дней, а потом заявить, что шеф в любом случае прав", - констатировал Манукян.

При этом дашнакцакан назвал примечательным ответ Генпрокуратуры Армении на вопрос о той самой "5-й колонне", которая по заверению Никола Пашиняна служила интересам других государств.

По его словам, в Генпрокуратуре на уточнение, сколько же уголовных дел по статье о шпионаже было возбуждено в 2021-2023 годах, четко сообщили, что было возбуждено только одно уголовное дело.

"Министерство обороны находится в сложной ситуации - оно должно было дать конкретный ответ на безответственное заявление Пашиняна фактами и формулировками, чего оно, естественно, не смогло сделать. Однако, мужчина должен нести ответственность за свои слова. Поэтому за безответственные высказывания тоже нужно держать ответ. В любом случае, сегодня я отправлю Папикяну повторный запрос и ожидаю получить конкретные ответы на все 6 вопросов, как того требует законодательство РА", - заключил Манукян.