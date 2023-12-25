Понедельник, 25 Декабря 2023 13:51

АрмИнфо. Власти Армении не будут предпринимать решительных шагов в сфере внешней политики. Об этом на встрече с журналистами заявил член экспертного клуба <Голос народа> Арман Гукасян.

По его словам, в последнее время вокруг армяно- российских отношений активно распространяются потоки ложной информации, создается фон того, что якобы подавляющее большинство армянского общества отрицательно относится к России. На самом деле ситуация явно преувеличена, считает эксперт, добавив, что среди населения есть большое количество людей, которые поддерживают двусторонние отношения.

По словам Гукасяна, между двумя странами существует тесное сотрудничество в экономической сфере. "Россия продолжает оставаться торгово- экономическим партнером номер один для Армении. Товарооборот между двумя странами в январе-ноябре прошлого года увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысил 4,1 миллиарда долларов, что является рекордом. За январь-сентябрь 2023 года оборот увеличился на 43,5% и составил 4,4 миллиарда долларов. При этом, экспорт из Армении в РФ в этом году достиг 2,645 миллиарда долларов (рост на 85%), импорт - более чем на 2,25 миллиарда долларов (рост на 15,4%). Кроме того, Россия в настоящее время инвестирует и планирует продолжать инвестировать в экономику Армении", - отметил эксперт.

Он добавил, что только через Евразийский фонд стабилизации и развития портфель инвестиций в Армению по 10 проектам оценивается в 533 миллиона долларов, еще проекты на сумму около 300 миллионов долларов находятся на стадии обсуждения. Гукасян добавил, что ни одна другая страна даже не предлагала таких инвестиций в Армению.

"Что касается курса властей по отношению к Западу, на основе которого они пытаются спровоцировать антироссийские настроения в армянском обществе, то средства, выделяемые Армении Западом, ничтожны по сравнению с российскими инвестициями. Роль и значение российского рынка для экономики Армении не имеют себе равных среди конкурентов. Некоторые общественно-политические силы, пропагандирующие антироссийскую повестку дня и предлагающие в качестве альтернативы западный путь развития республики, не имеют внятных аргументов и занимаются лишь освоением поступающих в Армению иностранных грантов, которые противоречат интересам Республики Армения. НПО с иностранным финансированием служат интересам иностранных сил больше, чем интересам государства", - подчеркнул он.

Комментируя недавнее интервью посла России в Армении Сергея Копыркина, Арман Гукасян отметил, что Россия и Армения в настоящее время обсуждают новые соглашения в сфере военно-технического сотрудничества. Он также напомнил, что недавно Армения и Россия также подписали рамочное соглашение о реализации комплекса мер по продлению срока эксплуатации действующего энергоблока ААЭС. "Россия готова инвестировать в этот сектор в будущем. Альтернативы России для Армянской АЭС просто нет>, - констатировал Гукасян, отметив при этом, что власти Армении часто принимают некомпетентные решения в армяно­российских отношениях, и даже если они хотят навредить российско-армянским отношениям, то в основном вредят себе, имиджу Армении и демократическим ценностям страны. В качестве последнего примера он напомнил решение об ограничении вещания радио "Спутник Армения" на один месяц. "Нет никакой логики, правовой основы для ограничения вещания радиостанции, но налицо факт, который вредит имиджу Армении в мире как демократической страны, в которой свобода слова ограничена", - подчеркнул он.

Гукасян отметил также, что руководство Армении прекрасно осознает важность продолжения диалога с Россией, а также углубления двусторонних отношений, поэтому резких разворотов во внешней политике Армении не будет, поскольку это чревато с большими угрозами для республики, особенно в нынешних геополитических реалиях. "Власти Армении, несмотря на все острые вопросы, не согласятся на выход из ОДКБ, о чем заявляют публично. Считаю, что в наступающем году российско-армянские отношения должны выйти на новый конструктивный уровень, этого требуют интересы Армении, и все возникающие проблемы должны решаться в духе союзнических отношений и стратегического партнерства", - добавил политолог.-