Понедельник, 25 Декабря 2023 10:52

АрмИнфо. Днем 25 и 26 декабря температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Тем не менее, как отмечает источник, повышение температуры воздуха будет сопровождаться осадками в виде снега и мокрого снега. В частности, 25 декабря в Ширакской, Лорийской областей, в предгорьях Тавуша, в также в регионах Арагацотна, Котайка, Гегаркуника, Вайоц Дзора, предгорьях Сюника местами ожидается сильный снег, в отдельных районах с порывами ветров до 28-33 м/с, на дорогах гололедица. Погода без осадков ожидается в период с 26 по 29 декабря.

В Ереване во второй половине дня 25 декабря и вплоть до 29 декабря прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха в столице 25 декабря днем составит +7 - +9, вечером - +2- +4, в ночь с 25 на 26 декабря - -1 - +1.