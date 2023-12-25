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АрмИнфо. Днем 25 и 26 декабря температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.
Тем не менее, как отмечает источник, повышение температуры воздуха будет сопровождаться осадками в виде снега и мокрого снега. В частности, 25 декабря в Ширакской, Лорийской областей, в предгорьях Тавуша, в также в регионах Арагацотна, Котайка, Гегаркуника, Вайоц Дзора, предгорьях Сюника местами ожидается сильный снег, в отдельных районах с порывами ветров до 28-33 м/с, на дорогах гололедица. Погода без осадков ожидается в период с 26 по 29 декабря.
В Ереване во второй половине дня 25 декабря и вплоть до 29 декабря прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха в столице 25 декабря днем составит +7 - +9, вечером - +2- +4, в ночь с 25 на 26 декабря - -1 - +1.
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|Азербайджан до сих пор препятствует созданию экспертной миссии ЮНЕСКО в Арцахе - замглавы МИД Армении
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|Комиссия по телевидению и радио Армении ответила на заявление Посольства России
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|Адвокат из Аргентины и турецкий журналист написали открытое письмо в МККК с просьбой прояснить судьбу пленного Вигена Эулджекчяна
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|Доктор Стэндфордского университета перечислил мифы, распространенные в Армении группой агитаторов - грантоедов
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|Сегодня в Армении происходит политическая "декарабахизация" - Маркедонов
|В Парке Дружбы Гюмри с 24 декабря начнет функционировать открытый каток
|Владимир Григорян покинул пост советника президента Республики Арцах
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|В Кельне демонтировали памятник Геноциду армян
|В Минобороны Армении рассказали о ситуации на северо-восточных рубежах страны
|Замглавы МИД России провел переговоры в Баку
|Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Замглавы МИД РА рассказал на Форуме древних цивилизаций о фактах вандализма в отношении армянских памятников в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Ирана: страны региона могут сыграть конструктивную роль в установлении мира между Азербайджаном и Арменией
|Team Telecom Armenia подарит новогоднюю сказку арцахским детям
|В Ереване открылась Рождественская ярмарка
|Раскрыт один из крупнейших случаев незаконного оборота и контрабанды наркотиков в Армении - СК
|Пашинян уверен, что переизбрание президента Египта придаст новый заряд армяно- египетской дружбе
|Оппозиционер: кроме как игры на пианино, вы президенту какие-либо полномочия оставите или нет?
|Выражаю готовность к дальнейшему укреплению двусторонних дружественных отношений: Пашинян новому эмиру Кувейта
|Самвел Шахраманян: В правовом поле Республики Арцах нет документа, предусматривающего роспуск государственных учреждений
|Армения и Франция провели военно-политические консультации
|Спикер Парламента: Позиция Армении в отношении ОДКБ сменится тогда, когда будут даны конкретные политические оценки со стороны Организации
|Медцентры Армении и России подписали соглашение о сотрудничестве
|Территория, выделенная под школу, была незаконно отчуждена физлицу - Генпрокуратура
|ЮНИСЕФ готов продолжить работать с правительством Армении в рамках программ гуманитарного развития
|Посол РФ: обсуждаются новые соглашения между Россией и Арменией в области военно-технического сотрудничества
|Погибли 218 человек, ранения получили 128: СК Армении представил детали взрыва в Степанакерте
|Генассамблея ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана
|Генассамблея ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана
|Посол РФ: Россия и Армения продолжают оставаться партнерами и стратегическими союзниками
|Движение через <Ларс> закрыто для фур
|Впервые фильм армянского кинорежиссера попал в шорт-лист на соискание премии "Оскара"
|Температура воздуха в Армении повысится на 6-10 градусов
|На заседании инициативной группы правящей в Армении партии обсуждались идеологические вопросы
|Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию в регионе
|Суд приговорил Аветика Чалабяна к лишению свободы сроком на 1 год 11 месяцев и 5 дней
|Ален Симонян: Высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе
|"Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов
|Симфонический оркестр Армении выступит в Китае на международном конкурсе им. Арама Хачатуряна, посвященном 120-летию композитора
|Дело против сына Сурика Хачатряна отправлено в суд, потерпевший отказался давать показания - СК
|Читать больше
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