Понедельник, 25 Декабря 2023 10:50

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря - в неформальном саммите СНГ.