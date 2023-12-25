Понедельник, 25 Декабря 2023 10:14

АрмИнфо. Россия планирует открыть второе генконсульство в Армении. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"В ближайшей перспективе предстоит существенное расширение дипломатического присутствия России за рубежом.

Уже приняты и согласованы с властями государств пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика).

В планах на ближайшие годы - открытие дипломатических и консульских миссий еще в целом ряде государств, расположенных в географических регионах, ставших для нас ключевыми в соответствии с новой Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной указом президента", - отметил он интервью "Комсомольской правде".

Отметим, что работы по открытию Генконсульства России в Капане идут с начала текущего года.