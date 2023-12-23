Суббота, 23 Декабря 2023 15:04

АрмИнфо. В Парке Дружбы в Гюмри 24 декабря начнет работать открытый каток. Гости Парка смогут покататься на коньках, а также согреться глинтвейном и выпечкой от местных кофеен. Каток будет открыт для посещения до марта со вторника по воскресенье с 15:00 до 22:00.

Каток работает в Гюмри уже второй год: в прошлый зимний сезон его посетили более 4000 гостей.

Реновация Парка Дружбы началась осенью 2021 года. В феврале 2023 года состоялось открытие катка и Вернисажа, на котором представлены работы гюмрийских художников и ремесленников. Запуск остальных зон Парка будет происходить постепенно, открытие финально обновленной территории парка запланировано на 2024 год.

В этот сезон каток проводит социальную акцию при поддержке Гуманитарного Фронта Бабо. Эта благотворительная инициатива помогает вынужденным переселенцам из Арцаха. В день открытия парк подарит билеты на каток 150 арцахским семьям.

Строительство павильонов и катка на Вернисаже осуществлено благотворительным Фондом туризма и урбанистики (TUF), соучредителем которого является Рубен Варданян. Строительство осуществилось при поддержке программы инициативы Европейского союза для бизнеса "Развитие инновационного туризма и технологий для Армении", которая софинансируется ЕС и BMZ и осуществляется Немецким обществом по сотрудничеству в целях развития (GIZ).