Суббота, 23 Декабря 2023 14:15

АрмИнфо. Владимир Григорян сообщил, что он больше не исполняет обязанности советника президента Республики Арцах.

Он проинформировал, что его вчерашнее интервью радиостанции "Азатутюн" дало почву для различных спекуляций.

"Именно по этой причине считаю необходимым отметить, что это был мой личный комментарий, который на данный момент не выражает какую-либо официальную позицию. Информирую также, что я больше не являюсь советником президента Республики Арцах", - написал Григорян на своей странице в Facebook.

Ранее, Григорян сообщил, что указ президента Арцаха Самвела Шахраманяна об упразднении Республики Арцах незаконно, и он не имеет под собой юридической силы. Добавим, что в правящей силе Армении, а также СМИ и телеграмм-каналы, аффилированные с властью довольно остро восприняли данное заявление Григоряна. Его обвинили в плоть в попытках торпедировать мирный процесс между Баку и Ереваном.