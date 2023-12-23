Суббота, 23 Декабря 2023 13:03

АрмИнфо. На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщает Спасательная служба ВМД Армении, закрыты автодороги, ведущие к высокогорной метеостанции "Амберд", к крепости Амберд и озеру Кари в Арагацотнской области.

Перевал Варденяц (туман и метель) затруднен для проезда большегрузов с прицепами. Проезд возможен лишь при наличии на колесах цепей противоскольжения.

Кроме того, в городе Джермук, на участках "Сисиан-Зангере", "Мегру Сар", перевале Варденяц, Ельпинском, Ашоцком и Амасийском районах идет снег. На ряде дорог в Ширакской, Вайоцдзорской и Сюникской областях гололедица.

По информации, полученной из МВД Грузии и Центра кризисного управления МВД России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузового транспорта. Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.