Суббота, 23 Декабря 2023 12:21

АрмИнфо. Памятник Геноциду армян в Кёльне был демонтирован под давлением расистских организаций, связанных с турецким государством, написал в своем Твиттер почетный консул РА во Франции Денис Джоркаефф.

"Позор Германии! Как очистить историю!!", - добавил он.

Заместитель председателя Группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Валери Буайе написала в своем микроблоге в Твиттер, что Кёльн склонился перед турецкими национальными визионистами, которые навязывают отрицание геноцида армян 1915 года. "Это прямое следствие турецкой иммиграции в Германию: Это предвестник горьких дней в Европе", - добавила она.

В свою очередь французский журналист Гийом Перье написал: <Город Кёльн окончательно демонтирует памятник, посвященный геноциду армян. В Кёльне есть небольшая армянская община, но, прежде всего, большая турецкая община. Это, прежде всего, результат давления со стороны турецкого правительства и уступок немецких правых (ХДС использовал, поощрял и поддерживал "Серых волков" и "Милли Горюс" против влияния левых на турецких иммигрантов)".

Напомним, что памятник в Кёльне был установлен 15 апреля 2018 года активистами из инициативной группы "Помнить о геноциде". Полутораметровая стальная скульптура была установлена поблизости от Кельнского собора около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом, пронзенным острием. "Эта боль затрагивает всех нас", - гласит надпись на мемориале, выгравированная на армянском, английском, немецком и турецком языках.

С тех пор, памятник неоднократно возводился и демонтировался после протестов турецких националистов. После марша турецких националистов, в том числе сторонников расистских крайне правых объединений "Ulku Ocaklar?" и DITIB, в конце октября город принял решение: "Памятник должен быть снесен".