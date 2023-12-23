Суббота, 23 Декабря 2023 11:59

АрмИнфо. По инициативе Министерства обороны Армении 22 декабря для представителей СМИ, аккредитованных в ведомстве, был организован итоговый визит в северо-восточную приграничную зону республики. Корреспондент АрмИнфо также участвовал в визите.

Представители СМИ посетили N-ую воинскую часть Минобороны и боевые позиции, где пообщался с военнослужащими, ознакомился с их распорядком дня, условиями воинской службы, ходом фортификационных и инженерных работ