Пятница, 22 Декабря 2023 19:39

АрмИнфо. 21 декабря заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворгян принял участие в 7-й министерской встрече Форума древних цивилизаций, состоявшейся в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Согласно источнику, во встрече под председательством заместителя министра иностранных дел Ирана приняли участие делегации Армении, Боливии, Китая, Египта, Греции, Италии, Ирана, Ирака и Мексики. Представителей делегаций принял глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

В своем выступлении Ваге Геворгян высоко оценил многовековые армяно-иранские культурные связи и двустороннее сотрудничество в направлении охраны культурного наследия. Заместитель министра подчеркнул важную роль Форума как площадки для культурного диалога и сотрудничества, деятельность которой направлена на защиту и популяризацию богатого культурного наследия древних цивилизаций.

Ваге Геворгян коснулся целенаправленной политики разрушения, осквернения и искажения идентичности армянских памятников культуры, церквей и святых мест в Нагорном Карабахе. Замминистра подчеркнул важность поддержки со стороны международных партнеров в предотвращении уничтожения армянского культурного наследия. С этой точки зрения была подчеркнута необходимость срочного осуществления технической миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие территории.

По итогам министерской встречи Форума была принята Тегеранская декларация, в которой закреплены положения, делающие упор на защиту культурного наследия в конфликтных ситуациях и международное сотрудничество в этом направлении.