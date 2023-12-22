Пятница, 22 Декабря 2023 19:08

АрмИнфо. Телекоммуникационная компания Team Telecom Armenia в сотрудничестве с Государственным театром песни подарила 1000 билетов арцахским детям на интерактивное музыкальное представление <Мой Новый год>.

Как сообщает пресс-служба компании, Team Telecom Armenia во время и после печальных сентябрьских событий обеспечила насильственно перемещенных граждан Арцаха доступом к телефону и интернету, активировав телефонные номера с кодом 097 на территории Армении и предоставив бесплатную связь сроком на 6 месяцев. По словам замглавы компании Арама Барсегяна, за это время к команде присоединилось также много специалистов из Арцаха.

<Продолжая наши программы поддержки, мы решили присоединиться к Государственному театру песни, чтобы подарить детям Арцаха сказочное время и улыбки на Новый год. Данное сотрудничество обобщает программы содействия, реализуемые компанией для наших соотечественников, которые были насильственно перемещены из Арцаха>, - сказал он.

Примечательно, что в представлении принимают участие арцахские дети, которые были выбраны посредством инициативы <Айорди>. <На протяжении всего периода своей деятельности Государственный театр песни уделял внимание арцахскому зрителю, и каждый год в канун Нового года наша труппа выступала в Арцахе. Для нас было чрезвычайно важно сохранить эту традицию и принять наших детей в Армении. Надеемся, что после выступления они снова поверят в чудеса и мечты, несмотря ни на что. Мы рады, что увидели их сияющие глаза и услышали их громкий смех>, - сказала директор Театра Мане Григорян. Согласно источнику, музыкальный спектакль <Мой Новый год> будет идти на сцене до 7 января.