Пятница, 22 Декабря 2023 19:04

АрмИнфо. В Ереване открылась Рождественская ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Согласно источнику, ярмарка разместилась на парке 2750-летия Еревана. В 62 павильонах жителей и гостей города ждут рождественские покупки и дегустация. На площади Шаумяна выставлены ларьки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха с традиционными ремесленными изделиями.

На территории ярмарки действует бесплатная детская карусель и поезд. Ярмарка открыта ежедневно с 13:00 до 22:00.