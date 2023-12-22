Пятница, 22 Декабря 2023 18:25

АрмИнфо. Выявлен один из самых масштабных случаев незаконного оборота наркотиков и их контрабанды, как по количеству наркотиков, находящихся в обороте, так и по объему средств, полученных от их реализации, а также по количеству причастных к ним лиц, сообщает Следственный Комитет Армении.

В частности, в ходе предварительного следствия, установлено, что гражданин РА М.А., проживающий в Республике Украина, с целью перевозки особо крупных партий различных наркотических средств через территорию Республики Армения, а также сбыта, руководил преступной организацией. Следствие установило личности еще 10 участников группировки.

Согласно полученным фактическим данным, в 20202021 гг. отдельными членами группы, в основном по заданию лиц, исполнявших обязанности руководителей, были реализованы наркотические средства типа <Героин> в количестве около 1 кг 360 грамм, <Метамфетамин> в количестве 15,12 грамм , <Морфин> и <Ацетилкодеин> в количестве, не превышающем 1 грамм, в разных частях города Еревана. Часть наркотиков не удалось продать, поскольку некоторые члены группы были задержаны, а указанные наркотики были обнаружены в их личных вещах, а также в квартирах, автомобилях и других зданиях.

Кроме того, в результате предварительной договоренности, достигнутой между руководителем преступной организации М.А. и гражданином Республики Иран, гражданин Республики Иран смог незаконно ввезти наркотики в РА.

Для сбыта наркотиков член преступной группы создал аккаунты пользователей в социальной сети Telegram, с помощью которых в 2021-2022 гг. людям, подавшим онлайн-заявки, незаконно продавались различные наркотики, а покупатели переводили деньги от продажи на электронные кошельки, управляемые сообщниками.

На основании полученных достаточных фактов семерым членам ОПГ, в том числе лидерам группировки, предъявлены соответствующие обвинения. В качестве меры пресечения против последнего был выбран арест.

Предварительное следствие по ним завершено, материалы направлены надзирающему прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд.

Расследование в отношении остальных членов преступной группы, других возможных источников и объемов приобретения наркотиков продолжается.