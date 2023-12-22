Пятница, 22 Декабря 2023 18:02

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси по случаю его переизбрания на пост президента.

Как сообщает пресс-служба премьера, в послании, в частности, говорится: <Горячо поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Арабской Республики Египет в результате убедительной победы на президентских выборах Египта. Уверен, что вы и впредь будете использовать свой богатый опыт и мудрость для дальнейшего развития и прогресса вашей страны, а также для установления мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке. Уверен, что Ваше переизбрание, свидетельствующее о доверии к Вам дружественного египетского народа, придаст новый заряд армяно-египетской дружбе и даст возможность продолжить наши совместно согласованные планы, в том числе усилия, направленные на активизацию сотрудничество в области экономики и безопасности. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Египта мира и дальнейшего процветания>.