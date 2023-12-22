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АрмИнфо. Директора и заместителей директора Службы национальной безопасности РА будет назначать и освобождать от должности премьер- министр, а не президент. Соответствующие поправки в законе <О службе в органах национальной безопасности> и в пакете смежных законов обсуждаются на внеочередном заседании Национального Собрания РА 22 декабря.
По словам заместителя министра юстиции РА Арменуи Арутюнян, в условиях действующих регулировок, получается, что должности директора и заместителей директора СНБ являются должностями военной службы. Директор службы назначается и освобождается от должности президентом Республики по представлению премьер-министра. Учитывая, что согласно пункту 1 части 2 статьи 5 Закона "Об органах системы государственного управления" Служба является органом, подчиненным премьер-министру, а директор и заместители директора Службы, согласно действующим регулировкам, назначаются и освобождаются от должности президентом, необходимо пересмотреть существующие регулировка таким образом, чтобы премьер-министр назначал и освобождал от должности упомянутых лиц с учетом подчинения Службы премьер-министру>, - заявила замминистра.
Между тем, как отметил в своем выступлении депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян, власть забирает у президента все возможные полномочия. По его мнению, ничем не оправдан тот факт, что премьер как фигура политическая будет назначать главу СНБ, который принципиально не должен подвергаться политическому влиянию. Поэтому это право и оставалось за президентом, который тоже должен быть аполитичным. По словам депутата, несколько прежних поправок в законодательстве расширили возможности премьер-министра назначать любого человека на желаемую должность, причем без какого-либо профессионального ценза. Эта тенденция продолжается. <Кроме как игры на пианино, вы президенту какие-либо полномочия оставите или нет?> - с иронией обратился Хачатрян к правящему большинству.
|Замглавы МИД РА рассказал на Форуме древних цивилизаций о фактах вандализма в отношении армянских памятников в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Ирана: страны региона могут сыграть конструктивную роль в установлении мира между Азербайджаном и Арменией
|Team Telecom Armenia подарит новогоднюю сказку арцахским детям
|В Ереване открылась Рождественская ярмарка
|Раскрыт один из крупнейших случаев незаконного оборота и контрабанды наркотиков в Армении - СК
|Пашинян уверен, что переизбрание президента Египта придаст новый заряд армяно- египетской дружбе
|Оппозиционер: кроме как игры на пианино, вы президенту какие-либо полномочия оставите или нет?
|Выражаю готовность к дальнейшему укреплению двусторонних дружественных отношений: Пашинян новому эмиру Кувейта
|Самвел Шахраманян: В правовом поле Республики Арцах нет документа, предусматривающего роспуск государственных учреждений
|Армения и Франция провели военно-политические консультации
|Спикер Парламента: Позиция Армении в отношении ОДКБ сменится тогда, когда будут даны конкретные политические оценки со стороны Организации
|Медцентры Армении и России подписали соглашение о сотрудничестве
|Территория, выделенная под школу, была незаконно отчуждена физлицу - Генпрокуратура
|ЮНИСЕФ готов продолжить работать с правительством Армении в рамках программ гуманитарного развития
|Посол РФ: обсуждаются новые соглашения между Россией и Арменией в области военно-технического сотрудничества
|Погибли 218 человек, ранения получили 128: СК Армении представил детали взрыва в Степанакерте
|Генассамблея ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана
|Генассамблея ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана
|Посол РФ: Россия и Армения продолжают оставаться партнерами и стратегическими союзниками
|Движение через <Ларс> закрыто для фур
|Впервые фильм армянского кинорежиссера попал в шорт-лист на соискание премии "Оскара"
|Температура воздуха в Армении повысится на 6-10 градусов
|На заседании инициативной группы правящей в Армении партии обсуждались идеологические вопросы
|Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию в регионе
|Суд приговорил Аветика Чалабяна к лишению свободы сроком на 1 год 11 месяцев и 5 дней
|Ален Симонян: Высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе
|"Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов
|Симфонический оркестр Армении выступит в Китае на международном конкурсе им. Арама Хачатуряна, посвященном 120-летию композитора
|Дело против сына Сурика Хачатряна отправлено в суд, потерпевший отказался давать показания - СК
|ВТБ (Армения) запустил кредит «Экспресс»
|Россия на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье - Герасимов
|935 студентам из Арцаха власти Армении компенсируют плату за обучение
|Посольство России о приостановке вещания "Sputnik Армения": Этот вердикт скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из желаемого источника
|Офис Омбудсмена начал исследования по вопросу, связанному со вчерашней акцией жителей села Норатус
|Министр: решение о лишении эфира радио <Спутник Армения> принимало не министерство высокотехнологической промышленности
|Политолог: Утверждения о попытке России сменить действующее правительство в Армении - блеф
|Армения готова компенсировать затраты на услуги по уходу за ребенком до трех лет родителям военнослужащих, признанных безвестно отсутствующими или объявленых умершими
|С 23 января по 12 апреля 2024 года включительно в Армении пройдут учебные сборы резервистов
|Президент Ирана: Кавказский регион не должен превращаться в поле конкуренции внерегиональных стран
|Пашинян поговорил с Раиси
|Депутат: сколько бы Азербайджан ни заявлял, что арцахский вопрос решен, у него есть опасения по поводу этих утверждений
|Омбудсмен Армении провела беседы с судьями, лишенными свободы
|В России отреагировали на приостановление вещания в Армении Радио Sputnik
|Президент РА: без науки и образования у Армении нет будущего
|Премьер-министр РА представил главе МКГ принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Армения и Детский фонд ООН отмечают необходимость оказания всесторонней поддержки детям-беженцам из Нагорного Карабаха
|Армянский регулятор на месяц лишил эфира радио <Спутник Армения>
|Сотрудники Офиса Омбудсмена посетили полицейское отделение для изучения обстоятельств задержания рыбаков Гегаркуника
|Захарова предложила Пашиняну приехать в Петербург и поднять все имеющиеся вопросы
|Делегация Туркменистана приняла участие в Заседании Совета Глав Правительств СНГ
|В Брюсселе состоялся Диалог по правам человека между Туркменистаном и ЕС
|В правительстве продолжились обсуждения Стратегии демографического развития Армении
|Упоминание Армении и Азербайджане в так называемом "европейском списке Магнитского" не случайность или опечатка, а прямой подлог - Захарова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов
|ЮНИСЕФ придает важность эффективному сотрудничеству с Арменией в образовательной сфере.
|По факту столкновения между рыбаками и Водным патрулем Севана задержаны 26 человек
|Благодаря политике властей, число людей, занятых в научной сфере, увеличилось - Пашинян
|Азербайджан проявляет нежелание довести до завершения мирный договор - замглавы МИД Армении
|Как бы премьер не изворачивался, ответственность за проигранную войну и полный исход армян из Арцаха на его совести - офис Роберта Кочаряна
|Преобладающее большинство респондентов в Ереване против многократного повышения платы за парковку в Ереване - опрос
|Читать больше
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