Пятница, 22 Декабря 2023 18:01

АрмИнфо. Директора и заместителей директора Службы национальной безопасности РА будет назначать и освобождать от должности премьер- министр, а не президент. Соответствующие поправки в законе <О службе в органах национальной безопасности> и в пакете смежных законов обсуждаются на внеочередном заседании Национального Собрания РА 22 декабря.

По словам заместителя министра юстиции РА Арменуи Арутюнян, в условиях действующих регулировок, получается, что должности директора и заместителей директора СНБ являются должностями военной службы. Директор службы назначается и освобождается от должности президентом Республики по представлению премьер-министра. Учитывая, что согласно пункту 1 части 2 статьи 5 Закона "Об органах системы государственного управления" Служба является органом, подчиненным премьер-министру, а директор и заместители директора Службы, согласно действующим регулировкам, назначаются и освобождаются от должности президентом, необходимо пересмотреть существующие регулировка таким образом, чтобы премьер-министр назначал и освобождал от должности упомянутых лиц с учетом подчинения Службы премьер-министру>, - заявила замминистра.

Между тем, как отметил в своем выступлении депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян, власть забирает у президента все возможные полномочия. По его мнению, ничем не оправдан тот факт, что премьер как фигура политическая будет назначать главу СНБ, который принципиально не должен подвергаться политическому влиянию. Поэтому это право и оставалось за президентом, который тоже должен быть аполитичным. По словам депутата, несколько прежних поправок в законодательстве расширили возможности премьер-министра назначать любого человека на желаемую должность, причем без какого-либо профессионального ценза. Эта тенденция продолжается. <Кроме как игры на пианино, вы президенту какие-либо полномочия оставите или нет?> - с иронией обратился Хачатрян к правящему большинству.