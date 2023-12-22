Пятница, 22 Декабря 2023 17:57

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил шейха Мишала аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха с назначением на должность Эмира Государства Кувейт.

Как сообщает пресс-служба премьера, в послании, в частности, пожелал новому эмиру Кувейта шейху Мишалю Аль Ахмаду Аль Джаберу ас-Сабаху новых успехов и достижений на пути к реализации его миссии.

<Существующие отношения между нашими странами имеют потенциал для развития и углубления. Выражаю готовность к дальнейшему укреплению двусторонних дружественных отношений в сферах, представляющих взаимный интерес, путем совместной работы на благо наших двух народов.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кувейта - прочного мира и процветания>.

Ранее Кабинет министр Кувейта объявил 83-летнего наследного принца Мишаля Аль Ахмада Аль Джабера ас-Сабаха 17-м эмиром. Титул наследного принца он носил с 8 октября 2020 года..