Пятница, 22 Декабря 2023 17:12

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян провел встречу с руководителями госорганов, которые продолжают занимать свои должности на общественных началах. Участники обсудили проблемы арцахцев, с которыми столкнулись последние после насильственного перемещения в Армению, представили пути решения.

Представляя осуществленные работы, Шахраманян придал важность их продолжению и в 2024 году. В частности, он поручил мэру Степанакерта и главам районных администраций продолжить инвентаризацию проблем и регулярно представлять их правительству.

Касаясь недавно широко обсуждавшегося указа президента от 26 сентября, Самвел Шахраманян подчеркнул, что в правовом поле Республики Арцах нет документа, предусматривающего роспуск государственных учреждений.