Пятница, 22 Декабря 2023 16:28

АрмИнфо. 21 декабря в Париже состоялись армяно-французские военно-политические консультации. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства РА.

Армянскую делегацию возглавил начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества МО РА Левон Айвазян. На мероприятии присутствовала также Посол Республики Армения во Французской Республике Асмик Толмаджян. С французской стороны консультации провела директор управления международных отношений и стратегии Министерства вооруженных сил Франции Алиса Руффо.

В ходе консультаций были подробно обсуждены проблемы, связанные с международной и региональной безопасностью, а также вопросы повестки сотрудничества, достигнут ряд договоренностей.