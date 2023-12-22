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АрмИнфо. 21 декабря в Париже состоялись армяно-французские военно-политические консультации. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства РА.
Армянскую делегацию возглавил начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества МО РА Левон Айвазян. На мероприятии присутствовала также Посол Республики Армения во Французской Республике Асмик Толмаджян. С французской стороны консультации провела директор управления международных отношений и стратегии Министерства вооруженных сил Франции Алиса Руффо.
В ходе консультаций были подробно обсуждены проблемы, связанные с международной и региональной безопасностью, а также вопросы повестки сотрудничества, достигнут ряд договоренностей.
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|Спикер Парламента: Позиция Армении в отношении ОДКБ сменится тогда, когда будут даны конкретные политические оценки со стороны Организации
|Медцентры Армении и России подписали соглашение о сотрудничестве
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|"Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов
|Симфонический оркестр Армении выступит в Китае на международном конкурсе им. Арама Хачатуряна, посвященном 120-летию композитора
|Дело против сына Сурика Хачатряна отправлено в суд, потерпевший отказался давать показания - СК
|ВТБ (Армения) запустил кредит «Экспресс»
|Россия на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье - Герасимов
|935 студентам из Арцаха власти Армении компенсируют плату за обучение
|Посольство России о приостановке вещания "Sputnik Армения": Этот вердикт скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из желаемого источника
|Офис Омбудсмена начал исследования по вопросу, связанному со вчерашней акцией жителей села Норатус
|Министр: решение о лишении эфира радио <Спутник Армения> принимало не министерство высокотехнологической промышленности
|Политолог: Утверждения о попытке России сменить действующее правительство в Армении - блеф
|Армения готова компенсировать затраты на услуги по уходу за ребенком до трех лет родителям военнослужащих, признанных безвестно отсутствующими или объявленых умершими
|С 23 января по 12 апреля 2024 года включительно в Армении пройдут учебные сборы резервистов
|Президент Ирана: Кавказский регион не должен превращаться в поле конкуренции внерегиональных стран
|Пашинян поговорил с Раиси
|Депутат: сколько бы Азербайджан ни заявлял, что арцахский вопрос решен, у него есть опасения по поводу этих утверждений
|Омбудсмен Армении провела беседы с судьями, лишенными свободы
|В России отреагировали на приостановление вещания в Армении Радио Sputnik
|Президент РА: без науки и образования у Армении нет будущего
|Премьер-министр РА представил главе МКГ принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Армения и Детский фонд ООН отмечают необходимость оказания всесторонней поддержки детям-беженцам из Нагорного Карабаха
|Армянский регулятор на месяц лишил эфира радио <Спутник Армения>
|Сотрудники Офиса Омбудсмена посетили полицейское отделение для изучения обстоятельств задержания рыбаков Гегаркуника
|Захарова предложила Пашиняну приехать в Петербург и поднять все имеющиеся вопросы
|Делегация Туркменистана приняла участие в Заседании Совета Глав Правительств СНГ
|В Брюсселе состоялся Диалог по правам человека между Туркменистаном и ЕС
|В правительстве продолжились обсуждения Стратегии демографического развития Армении
|Упоминание Армении и Азербайджане в так называемом "европейском списке Магнитского" не случайность или опечатка, а прямой подлог - Захарова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов
|ЮНИСЕФ придает важность эффективному сотрудничеству с Арменией в образовательной сфере.
|По факту столкновения между рыбаками и Водным патрулем Севана задержаны 26 человек
|Благодаря политике властей, число людей, занятых в научной сфере, увеличилось - Пашинян
|Азербайджан проявляет нежелание довести до завершения мирный договор - замглавы МИД Армении
|Как бы премьер не изворачивался, ответственность за проигранную войну и полный исход армян из Арцаха на его совести - офис Роберта Кочаряна
|Преобладающее большинство респондентов в Ереване против многократного повышения платы за парковку в Ереване - опрос
|Депутат: плохие отношения с РФ необходимо регулировать, а не усугублять ситуацию
|Большинство респондентов в Ереване считают неоправданными затраты мэрии Еревана на новогоднее убранство столицы - опрос
|Проблемы, связанные с работой общественного транспорта по-прежнему самые насущные для ереванцев - опрос
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