Пятница, 22 Декабря 2023 14:27

АрмИнфо. Медицинский центр <Святого Григора Просветителя> Министерства здравоохранения Армении и Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова (РФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба Минздрава, подписание документа состоялось в рамках Российско-Армянского форума по здравоохранению, который прошел накануне в Москве.

В этой связи глава Министерства здравоохранения Армении Анаит Аванесян отметила, что подписание соглашения является важным шагом в контексте достижения ощутимых и эффективных результатов вследствие взаимовыгодного сотрудничества медцентров.

В рамках мероприятия она подчеркнула, что проведение совместного форума в сфере здравоохранения стало доброй традицией и способствует укреплению сотрудничества не только на уровне профессионального обмена опытом, но и является основой для дальнейшего углубления прочных двусторонних связей и отношений.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко добавил, что Россия и Армения имеют большой опыт в реализации совместных проектов, которые они могут развивать и в дальнейшем.

Отметим, что Российско-Армянский форум по здравоохранению проводится поочередно в странах, начиная с 2014 года. В ключе форума - проблемы и вызовы, которым следует уделить внимание в следующем году.