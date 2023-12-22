Пятница, 22 Декабря 2023 13:22

АрмИнфо. ЮНИСЕФ готов продолжить работать с правительством Армении в рамках программ гуманитарного развития. Об этом говорится в официальном сообщении Организации, в котором подведены итоги визита регионального директора ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регины Де Доминицис в Армению.

В частности, сообщается, что в Армении Де Доминицис провела встречи с должностными лицами правительства РА: министром образования, науки, культуры и спорта Жанной Андреасян, министром здравоохранения Анаит Аванесян, заместителем министра иностранных дел Паруйром Ованнисяном, вице-премьером Тиграном Хачатряном и министром труда и социальных вопросов Нареком Мкртчяном. Стороны обсуждали текущие отраслевые реформы и приоритетные направления содействия детям Армении.

Согласно источнику, ЮНИСЕФ выразил готовность содействовать властям страны в обеспечении равного доступа детей, в том числе детей-беженцев и их семей к услугам в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки и безопасности.

Напомним, что в результате военной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха 19-20 сентября 2023г., в Армению насильственно были перемещены свыше 100 тыс. граждан Нагорного Карабаха, из коих свыше 27 тыс. - дети.