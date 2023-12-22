Пятница, 22 Декабря 2023 10:54

АрмИнфо. Присоединение Армении к Римскому статуту не соответствует дружественному характеру российско- армянских отношений. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, отвечая на вопрос о том, обсуждает ли диппредставительство на фоне данного шага со стороны Еревана возможность организации в будущем визитов в Армению на высшем уровне.

"Этот вопрос по линии посольства не обсуждался. Российская позиция, как и прежде, заключается в том, что присоединение Армении к Римскому статуту, прежде всего, не даст тех преимуществ, о которых здесь говорят некоторые политики. Для нас очевидно, что МУС своими политизированными и противоречащими международному праву решениями себя полностью дискредитировал. Кроме того, этот шаг, на наш взгляд, не соответствует дружественному характеру наших двусторонних отношений, о чем мы говорили армянской стороне. Даже сам факт постановки вами данного вопроса уже показывает, что это решение не способствует укреплению российско- армянского взаимодействия", - подчеркнул российский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, как планирует Россия на фоне занятой Ереваном в последние месяцы позиции по наращиванию контактов с Западом, в том числе в сфере безопасности, продолжать развитие сотрудничества в военно-технической сфере, Сергей Копыркин заметил, что военно- техническое сотрудничество между двумя странами имеет давнюю традицию и основано на договоре от 25 июня 2013 года между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-технического сотрудничества. "Практически все заключенные контракты либо уже выполнены в срок и качественно, либо находятся на заключительной стадии реализации. Обсуждаются также и новые соглашения между нашими странами в области ВТС. По некоторым отдельным контрактам действительно есть вопросы, связанные с обязательствами российских предприятий по выполнению государственного оборонного заказа, но это рабочие моменты, которые решаются в диалоге профильных ведомств России и Армении", - сказал посол.

Коснулся дипломат и вопроса о работе российских телеканалов в Армении. По его словам, между двумя государствами действует соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций от 30 декабря 2020 года, и именно в его рамках 14 декабря этого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство высокотехнологичной промышленности Республики Армения провели двусторонние консультации. "В ходе переговоров российская делегация выслушала аргументы своих армянских коллег и приняла к сведению их обеспокоенности. Важно, что в ходе консультаций стороны согласовали создание оперативных каналов связи для разрешения возможных разногласий в духе дружественных отношений между нашими странами", - подчеркнул посол РФ.