Пятница, 22 Декабря 2023 10:53

АрмИнфо. По данным Следственного комитета Армении, вследствие взрыва на базе нефтепродуктов близ Степанакерта, погибли 218, получили ранения 120 граждан. Об этом сообщили Общественному телевидению в следственном органе.

Согласно источнику, взрыв произошел в закрытом помещении, где находились 42 тыс литров бензина. Расследование с целью установить непосредственную причину взрыва продолжается. В момент взрыва в помещении находилось около тысячи человек.

Напомним, что 25 сентября на складе бензина вблизи трассы Степанакерт-Аскеран произошел сильный взрыв.