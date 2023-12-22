Пятница, 22 Декабря 2023 10:36

АрмИнфо. 19 декабря 2023 года Генеральная Ассамблея ООН на 49-м пленарном заседании 78-й сессии единогласно приняла резолюцию: «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития».

Соавторами резолюции, которая была разработана по инициативе Туркменистана, выступили 38 государств.

Резолюция призывает продолжить международное сотрудничество в деле обеспечения надежности и стабильности энергетической связуемости на национальном, региональном и глобальном уровнях в целях содействия экономической интеграции и устойчивому развитию, в частности, в области устойчивого развития по обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.

Как известно, Туркменистан предложил провести в начале 2024 года международную встречу экспертов для обсуждения стратегий и развития сотрудничества в области укрепления энергетической связуемости и мобильности энергоресурсов, признавая их ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и удовлетворении потребностей стран с ограниченными внутренними энергетическими ресурсами.