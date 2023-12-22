Пятница, 22 Декабря 2023 10:25

АрмИнфо. Российская Федерация и Республика Армения продолжают оставаться партнерами и стратегическими союзниками. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в РА Сергей Копыркин.

По его словам, оба государства объединяют общие интересы, совместная история и близкие взгляды на международные проблемы, и этот союз соответствует ключевым интересам обоих участников. "Посольство продолжает работать и выстраивать наши контакты, исходя из этого понимания. Безусловно, нельзя отрицать наличие определенных разногласий в нашей двусторонней и многосторонней повестке. И российская, и армянская сторона готовы обсуждать любые спорные темы откровенно и в конструктивной обстановке, как и подобает союзникам. На данном этапе каких-либо существенных изменений в рабочем процессе мы не наблюдаем. Продолжаем работать над задачами, поставленными в рамках российско- армянского всеобъемлющего сотрудничества. Уверены, что реализация этих задач пойдет на пользу и российскому, и армянскому народам", - сказал российский дипломат, говоря о ряде критических высказываний со стороны Еревана в адрес Москвы.

Отвечая на вопрос о возможных визитах на высоком уровне представителей сторон, посол подчеркнул, что в дипломатической практике не принято заранее анонсировать визиты, тем более на высоком уровне. "О таких мероприятиях, как правило, сообщается по согласованию сторон по линии соответствующих пресс-служб. Как известно, между нашими странами поддерживается интенсивный диалог на различных уровнях. На прошлой неделе состоялся визит представительной российской делегации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком для участия в 22-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией, которое, что очень важно, прошло в деловой и конструктивной атмосфере, подтвердив настрой обеих сторон на укрепление и развитие взаимодействия в самых различных сферах, представляющих интерес и важность для наших стран и народов. Достигнуты новые практические договоренности на этот счет", - подчеркнул российский дипломат.