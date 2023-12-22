Пятница, 22 Декабря 2023 09:55

АрмИнфо. В ночь с 22 на 23 декабря температура воздуха в Армении повысится на 6-10 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Как отмечается в сообщении, сегодня, 22 декабря в некоторых регионах страны прогнозируются осадки, которые продолжатся в большинстве областях с 23 по 25 декабря, причем, в горных районах - со снегом. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, 22 и 26 декабря местами ожидается усиление порывов ветра до 14-17 м/с, а с 23 по 25 декабря - до 20-25 м/с.

В Ереване во второй половине дня 22 декабря прогнозируется выпадение осадков, которые продолжатся с 23 декабря по утро 25 декабря, в высокогорной местности - с мокрым снегом и туманом. Во второй половине дня 25 декабря и 26 декабря ожидается погода без осадков. 23 и 24 декабря прогнозируется усиление порывов ветра до 17-20 м/с. Температура воздуха в столице 22 декабря днем составит +5-+7, вечером - +1-+3, в ночь с 22 на 23 декабря - 2-4 градуса ниже нуля.