Пятница, 22 Декабря 2023 09:54

АрмИнфо. 21 декабря под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна состоялось заседание инициативной группы правящей в Армении партии "Гражданский договор". Об этом говорится в сообщении правящей в стране политической силы.

Согласно источнику, на заседании обсуждались идеологические вопросы.

С докладами и ответами на вопросы членов партии выступили секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян и министр экономики РА Ваан Керобян.

На заседании Никол Пашинян выступил с речью.