Четверг, 21 Декабря 2023 19:48

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял генсекретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Генсек ОДКБ проинформировал Мирзояна об итогах состоявшегося в Минске в ноябре этого года заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, Совета министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации в регионе, проектах, направленных на развитие экономических и транспортных связей, в том числе обсудили концепцию инициативы правительства Армении <Перекресток мира>.