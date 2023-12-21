Четверг, 21 Декабря 2023 19:18

АрмИнфо. В Армению с рабочим визитом прибыла делегация Парламента Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили.

Встреча с представителями армянской стороны началась в Дилижане в узком составе, после чего продолжилась в расширенном.

Ален Симонян поздравив грузинских коллег с получением статуса кандидата в ЕС, отметил, что это важное событие для всего региона.

Он отметил, что углубление отношений с Грузией для Армении имеет стратегическое значение и выразил надежду, что в ближайшем будущем удастся установить между странами стратегическое партнерство.

Касаясь экономического эффективного сотрудничества, Ален Симонян придал важность стремительному развитию экономических связей и росту товарообороту между Грузией и Арменией.

В этом контексте глава Парламента рассказал о проблемах, возникающих по разным причинам на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс, и высоко оценил усилия грузинской стороны, направленные на облегчение транзита. Спикер парламента Грузии, в свою очередь, заверил, что в последнее время в этом направлении осуществляются вполне позитивные процессы.

Ален Симонян коснулся также вопросов региональной безопасности и вызовов, подтвердив, что Армения продолжает придерживаться повестки по установлению мира и стабильности в регионе. В этом ключе он представил своему грузинскому коллеге инициативу правительства <Перекресток мира>, предложив Грузии присоединиться к проекту.

<Высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе. Мы высоко ценим заинтересованность и усилия Грузии в установлении мира и стабильности в регионе>, - сказал он.

В ходе встречи стороны обсудили возможные новые форматы укрепления сотрудничества между парламентскими комиссиями и аппаратами, обменялись мнениями касаемо немедленного возвращения домой армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане.

Коснувшись региональных проблем, Папуашвили подчеркнул, что Грузия поддерживает подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которое может стать гарантией долгосрочной стабильности и развития в регионе