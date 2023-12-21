в городе Ереван:

11:00-14:00 частные дома 59-99 на улице Агюсагорцнери, 54-75 на улице Христофора, 1-18 на переулке Христофори, частные дома 48-60 на улице Нар-Доса;

11:00-17:00 жилые дома 58-72 на улице Пушкина, 7-17 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7/1-7А на улице Сундукяна, жилые дома 8-10 на улице Кочара, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 9, 10 на улице Райсовета, жилые дома 3-5 на 2-ом переулке Азатутяна;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы С. Саргси, П. Севака, Хоренаци, Раффи, Н. Аштаракеци, Абовяна, Араратяна, квартал “Багаван” в городе Аштарак; села Ошакан, Воскеат, Воскеваз, Сасуник, Агарак, Пшатаван, Джанфида, Маргара, Аразап, Аргаванд, Тандзут, Шенаван, Беркашат, Нор Кесариа;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улица Огостоси 23 в городе Арташат; частично улица Абовяна в селе Мргаван;

в Котайкской области:

10:00-12:00 жилые дома 7-10, 10А, 13-24, школа N4, автостанция, суд, дом культуры, филиал банка “АКБА кредит”, ресторан “Муш”, офис компании “Веолиа джур” в городе Чаренцаван;

12 ։ 00-13 ։ 00 жилые дома 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11 в 3-ем квартале, 24, 26 в 6-ом квартале, старшая школа N1, дом быта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11 ։ 00-16 ։ 00 село Маяковский и прилегающие территории; частично село Балаовит;

в Гегаркуникской области:

11 ։ 00-16:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 30-12:30 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 00-13:30 частично город Мартуни, населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25, 26, 27, 28 во 2-ом квартале Давташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частные дома 31-60 на улице Барбюса, частные дома 18-20 на улице Сепуга, жилые дома 60/1-66 на улице Барбюса, жилые дома 27-29А, 40-40/2, 42-44 на улице Мамиконянца, школа N14, жилые дома 19-21 на улице Тиграняна; жилые дома 59/6-61, 60-64 на пр. Комитаса, жилой дом 17/5 на улице Адонца, жилые дома 10-14 на улице Тиграняна, жилой дом 18 на улице Ширванзаде, школа N54, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 9-40 на 2-ой улице Аргутяна, жилые дома 21/4-60 на улице Грибоедова;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы С. Саргси, П. Севака, Хоренаци, Раффи, Н. Аштаракеци, Абовяна, Араратяна, квартал ''Багаван’’ в городе Аштарак; села Ошакан, Воскеат, Воскеваз, Сасуник, Агарак;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улицы Мравяна, Ереванян в городе Арташат; частично село Мргаван;

в Котайкской области:

11 ։ 00-14 ։ 00 частично село Балаовит, частично частные дома Джрвежа; воинская часть Балаовита, частично ТЦ “Ариндж Молл”, стрельбище, каменный цех Балаовита;

в Гегаркуникской области:

11:00-16:00 село Меградзор, ООО “Ай Воски аршавахумб” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180